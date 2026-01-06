Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Van'da hayatın normale dönmesi için karayolları ve belediye ekipleri seferber oldu. Şehir merkezinde ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması amacıyla, yol kenarlarında dağ gibi biriken kar kütleleri iş makineleriyle temizlenerek şehir dışına taşınıyor. Özellikle ana arterler, kavşaklar ve yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde iş makineleriyle yol kenarlarında biriken karlar kaldırılarak kamyonlara yükleniyor. Ekipler, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor.

"Çevre yolunda karla mücadele"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla çevre yolunun 1. ve 3. etaplarını hizmete açılarak Van'ın trafiğinde büyük rahatlama sağlandı. 1. ve 3. etapların hizmete açılmasıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün iş gücüne bir yenisi daha eklendi. Sürücülerin sıkıntı yaşamaması için ekipler diğer ana arterlerde olduğu gibi yeni açılan çevre yolunda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının durmasıyla ekipler yol kenarındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Gazetecinin zor anları"

Bölgeye giderek haber çalışması yapmaya çalışan İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, greyderin kürediği karın yoğunluğuna dayanamayıp yere düşmesine neden oldu. O anlar kameraya yansırken, Akyüz düştüğü yerden kalkıp çekimine devam etti. Haber yapmak için bölgeye gittiğini, farklı açılardan detay çekmek istediğini ifade eden Akyüz, "Haberde detay çok önemli. Farklı açılardan çekilen görüntü haberi süslüyor. Ben de değişik açılardan görüntü çektim. Daha güzel görüntü çekmek için iş makinelerinin karı attığı alana gerçek çekim yapmaya geldim.

Greyderin kürediği karın beni yıkacak kadar etkili olacağını tahmin edemedim. Tam çekim esnasında greyderin püskürttüğü kar beni yere düşürdü. Düştüğüm yerde kar olunca şükür birşey olmadı. O anda kayıttan çıkmadım. Tekrar ayağa kalkıp çekime devam ettim. Yere düştüğümü gören karayolları operatörleri durup yanıma gelerek olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol ettiler. Olumsuz bir durum olmadığını gören operatörler tekrar görevlerinin başına döndü" dedi.