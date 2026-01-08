Kar yağışının ardından başlatılan çalışmalarla çok sayıda yol ulaşıma açılırken, il genelinde 21 yerleşim yerinin yolunu açmak için de çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapalı mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bir yandan kapalı yolları açmaya çalışırken, diğer yandan çığ felaketinin yaşandığı Çatak ilçesinde Van karayolunun güvenli hale getirilmesi için de mesai harcıyor.

Geçtiğimiz günlerde 5 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan Çatak-Van karayolu, ilk etapta kontrollü olarak tek şeritli, ardından çift şeritli olarak ulaşıma açılmıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatleri itibarıyla ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısının 21 olduğu bildirildi. Kapalı yolların 4’ünün mahalle, 17’sinin ise mezra yolu olduğu belirtildi.

Buna göre Bahçesaray’da 9 mezra yolu, Başkale’de 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak’ta 2 mahalle ve 5 mezra yolu, Gevaş’ta ise 1 mezra yolu kapalı durumda bulunuyor.

Yetkililer, kapalı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.