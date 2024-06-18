Bu bağlamda gerçekleştirilen programlara bir yenisi daha eklendi. DAKA bünyesinde, kadın girişimciliği kapasite geliştirme eğitimleri başlıyor.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de ikamet etmekte olan kadın girişimci ve girişimci adaylarının başvurularının alındığı programın eğitim içeriği ise; Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Kooperatifçilik Eğitimi, Pazarlama Eğitimi alanlarından oluşuyor.

“https://www.daka.org.tr/duyurular/683” internet adresinden başvuruların alınmaya başladığı eğitimin son başvuru tarihi 30 Haziran 2024.

Başvurular alındıktan sonra eğitim içeriklerine göre sınıflar oluşturularak temmuz ve ekim 2024 döneminde eğitimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.