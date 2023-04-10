Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 280 paket sigara, 15 bin adet boş makaron, 5 bin 280 adet içi doldurulmuş makaron, 19 adet akıllı saat, 7 adet cep telefonu, 27 adet kol saati, 126 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha