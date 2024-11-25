Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 20 adet (20 kilogram) külçe altın, 2 bin 130 paket sigara, 60 adet botoks ilacı, 4 bin 373 litre akaryakıt, 5 adet cep telefonu, 270 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 16 olay, 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.