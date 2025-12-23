2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken Van’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kurak geçen yazların ardından kış aylarında bolca yağışa ihtiyaç duyulan Van için meteorolojik tahminler geldi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre Van’da 27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.
İŞTE VAN’DA BEKLENEN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU
İPEKYOLU
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
TUŞBA
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
EDREMİT
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
BAHÇESARAY
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
BAŞKALE
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
ÇALDIRAN
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
ÇATAK
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
ERCİŞ
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
GEVAŞ
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
GÜRPINAR
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
MURADİYE
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
ÖZALP
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
SARAY
23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu
25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu
26 Aralık Cuma: Çok bulutlu
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı