2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken Van’da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kurak geçen yazların ardından kış aylarında bolca yağışa ihtiyaç duyulan Van için meteorolojik tahminler geldi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre Van’da 27 Aralık Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

İŞTE VAN’DA BEKLENEN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU

İPEKYOLU

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

TUŞBA

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

EDREMİT

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Parçalı bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

BAHÇESARAY

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

BAŞKALE

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

ÇALDIRAN

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

ÇATAK

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

ERCİŞ

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

GEVAŞ

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

GÜRPINAR

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

MURADİYE

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

ÖZALP

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

SARAY

23 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

24 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu

25 Aralık Perşembe: Parçalı bulutlu

26 Aralık Cuma: Çok bulutlu

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı