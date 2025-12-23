Yeni yıla sayılı günler kalırken milyonların gözü, belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.

İKİ KEZ TOPLANDILAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar iki kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti.

Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı.

TARİH BELİRLENMEDİ

Üçüncü toplantının tarihi henüz belli değil, önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.

Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE MUHTEMEL ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25'lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30'luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.