Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken, değerli metallerde yükseliş hız kazandı. ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ve enerji arzına ilişkin endişeler, salı günü altın ve gümüş fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Spot altın yüzde 1,2 artışla ons başına 4 bin 497 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD vadeli altın kontratları da şubat teslimi için yüzde 0,74 primle 4 bin 502,30 dolar seviyesine çıktı. Küresel ons fiyatındaki rekorların ardından Türkiye'de gram altın da yeni zirvesine ulaştı. Gram altın yüzde 1,4 artışla 6 bin 192 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞTEN TARİHİ REKOR

Gümüş piyasasında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 1,3 artışla 70 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Yıl başından bu yana altın yaklaşık yüzde 70 değer kazanırken, gümüş yüzde 140'lık yükselişle altını geride bıraktı.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Değerli metallerdeki güçlü seyrin arkasında jeopolitik gelişmeler kadar para politikalarına ilişkin beklentiler de etkili oldu. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisi korunurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz indirimleri için hâlâ alan bulunduğuna yönelik açıklamaları, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklara olan ilgiyi artırdı. Öte yandan ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında zayıf seyretmesi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

VENEZUELA GERGİNLİĞİ PİYASALARDAKİ TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI

ABD Sahil Güvenliği'nin bu ay yaptırımlar kapsamında Venezuela petrolü taşıyan bir süper tankere el koyması ve hafta sonu Venezuela bağlantılı iki geminin daha durdurulmaya çalışıldığına yönelik açıklamalar, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Bu gelişmeler, enerji arzına ilişkin riskleri gündeme taşırken güvenli liman talebini de güçlendirdi.

Altın ve gümüşteki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot platin yüzde 1,1 artışla ons başına 2 bin 143,70 dolara yükselerek son 17,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,42 artışla 1.784,30 dolara çıkarak yaklaşık üç yılın zirvesine yaklaştı.