Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, hafriyat ve inşaat atıklarının kaçak olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi, hafriyat taşıyan araçların kaçak döküm yapmasını engellemek amacıyla sahadaki ekipler ve Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile araçları an be an takip ettiğini açıklarken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde hafriyat atığı döken firmalara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 600 bin TL para cezası kestiği aktarıldı.

600 BİN TL PARA CEZASI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre kaçak hafriyat döken firmalara yaklaşık 600 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çevre ve halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde belirlenen saatler dışında çöplerini gelişi güzel çevreye bırakan bazı işletmelere ise yaklaşık 11 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaçak kazı ve dökümler olmak üzere çevre ve halk sağlığını tehlikeye atan gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal işlemler devam edecek. Van Gölü başta olmak üzere tüm ekosistemler ile halk sağlığının korunması için hafriyat, yıkıntı atıkları ve çöp dökümlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Daire Başkanlığı ayrıca, kaçak hafriyat dökümlerin tespiti için WhatsApp Şikayet hattı (0534 894 0824) aracılığıyla görsel ve konum bilgileri ile birlikte bildirim yapılması durumunda, gerekli saha çalışmalarının titizlikle yerine getirileceğini duyurdu.