Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin av yasağı devam ediyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları sürüyor. İnci kefalinin korunmasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil güvenlik, jandarma, polis, zabıta ve güvenlik korucuları etkin rol oynadı.

Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede şu ana kadar 14,5 tonu canlı olmak üzere 53,5 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 150 kaçak avcıya ise 2 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı.

“Denetimlerimiz aralıksız sürüyor”

İHA muhabirine konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan üremek için akarsulara göç eden inci kefallerinin bu dönemde avcıların hedefi haline geldiğini belirtti. Balıkların üreme sürecini sorunsuz geçirmeleri için 7 gün 24 saat esaslı denetimler yaptıklarını ifade eden Şube Müdürü Demir, “15 Nisan tarihi itibariyle yapılan denetimlerde 14,5 tonu canlı olmak üzere 53,5 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Kaçak avlanan 150 şahsa 2 milyon TL idari para cezası uygulandı. Diğer taraftan 4 bin 800 metre uzunluğunda ağ, 164 adet de diğer av malzemeleri ele geçirildi” dedi.

İnci kefalini koruma çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini dile getiren Demir, av yasağı süresince inci kefalini avlanılmaması ve avlanmasına da müsaade edilmemesi konusundaki uyarılarını yeniledi.