Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan yeni verilere göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı güncellenerek açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan istatistiklerde geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 85 bin 56, ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 23 bin 653 olarak bildirildi.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ içeren verileri de paylaştı.

Yayımlanan verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan kayıtlı Suriye uyruklu kişi sayısı bin 415 oldu.

Van’da bulunan bin 415 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,13 olarak açıklandı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde kayıtlı bin 136 yabancı uyruklu kişi yaşıyor.

Paylaşılan verilere göre Van’da yaşaya kayıtlı Suriyeli sayısı ile ikamet izni dahilinde bulunan yabancı sayısı toplamda 2 bin 551 olarak kayıtlara geçti.