İstatistiklerde bu sene Nisan-Haziran döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22.7, daire sayısı yüzde 28.9 ve yüzölçümü yüzde 30.9 azaldı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı 2’nci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 27.1 milyon metrekare iken; bunun 14.6 milyon metrekaresi konut, 6.9 milyon metrekaresi konut dışı ve 5.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

VAN’DAKİ DURUM

Van’da, 332 bin 175 metrekare alanı kaplayan toplam kullanım alanının, 191 bin 960’ı konut kullanım alanı, 54 bin 558’i konut dışı kullanım alanı ve 85 bin 657’si ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde yer alan yapı ruhsatı istatistiklerine göre 2024’ün 2’nci çeyreğinde yer alan Nisan-Haziran döneminde; Van’da yapı ruhsatı verilen bina sayısı 154, daire sayısı ise bin 615 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’te yer alan diğer bilgilere göre ise; 2024 yılının Nisan-Haziran döneminde Van’da 71 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Önceki dönemlerde yapılmış yapıların ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde yapılıp tamamlandığını gösteren yapı kullanma izninin verildiği 71 binada bulunan daire sayısı bin 555 oldu.

Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen toplam alanın yüzölçümü ise 128 bin 242 metrekare alanı kaplıyor.