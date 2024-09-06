Van'da yerel seçimler sonrası birçok işçinin işine son verilmişti. İşine son verilen 64 işçinin bugün mahkemesi görüldü. BELVAN A.Ş ve Tuşba Belediyesinden çıkarılan 21 işçinin işe dönüş itirazları haklı görüldü.

FATİH AKDENİZ, “MÜZAKEREYE AÇIĞIZ”

İşçiler, mahkeme sonrası İpekyolu Belediyesi önünde eylemlerini sürdürdü. Burada açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, “4 aydır burada hak iş sendikası olarak işlerine son verilen işçilerin işlerine dönebilmeleri için mücadelemizi devam ettiriyoruz. İşçilerimiz ile beraber burada nöbetimizi devam ettiriyoruz. İşten çıkarılan tüm işçilerimizin yanındayız. Şuan çalışan mevcut işçilere de mobing uygulanıyor. Sürekli hizmet yerleri değiştiriliyor. Pazar günleri dâhil çalıştırılıyorlar ve mesai ücretleri ödenmiyor. Her zaman dediğimiz gibi yine tekrarlıyoruz, müzakereye açığız” dedi.

“HUKUKİ SÜREÇLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Hukuki süreçlerin devam ettiğini belirten Akdeniz, “Hukuki süreçlerimizi sendikamızın hukuk işleri başkanlığına bağlı avukatlarla yürütüyoruz. Avukatlarımız işten çıkarılan işçiler için büyük bir mücadele içindeler. Bizler Sendika olarak mücadelemizi işçilerimizle beraber sürdüreceğiz. Bugün 21 arkadaşımızın mahkemeyi kazanması bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

AVUKAT SARI: “KARARLARIN DAVALARA EMSAL OLACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ”

Avukat Osman Sarı ise, “Van Büyükşehir olmak üzere Van’ın birçok ilçesinde haksız ve hukuksuz şekilde sendikamız üyeleri işten çıkarılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın talimatları doğrultusunda sendikamız hukuk dairesi olarak ilk günden itibaren üyelerimizin yanında olduk ve işe iade davalarını açtık. Bugün itibariyle Van Büyükşehir Belediyesine bağlı BELVAN A.Ş şirketinde işten çıkarılan 18 üyemizin, Tuşba belediyesine bağlı çalışan 3 üyemizin işe iade davası kazanılmıştır.

Mahkemece fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedilmiştir. Dolayısıyla söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır. Yerel seçimler sonrası birçok belediyede haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmalar olduğundan bugünkü kararların söz konusu davalara emsal olacağını düşünmekteyiz.” ifadelerine yer verdi.

Mahkemeyi kazanan 2 işçi ise, verilen karardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.