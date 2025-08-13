Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen seminer, Van Vaizi, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi İl Koordinatörü İsmail Atasoy’un sunumuyla gerçekleştirildi.

Seminerde; iş hayatında dürüstlük, sorumluluk bilinci ve etik değerler ele alınırken, çalışma ortamında güven ve saygının önemi ve iş ahlakının hem bireysel hem de kurumsal başarıya katkısı vurgulandı.

Program sonunda usta öğreticiler, seminerin mesleki gelişimlerine oldukça katkı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA