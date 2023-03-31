Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulu’nun bahçesinde, anaokulu yapımı için yapılan kazı çalışmasında çok sayıda insan kemiğine rastlandı.

Konuyla Van Barosu'ndan yapılan açıklamada: "Van'da yapılan inşaat kazı çalışmasında insan kemiklerinin bulunması üzerine, Baro Başkanımız Av. Sinan ÖZARAZ ve Yönetim Kurulu üyeleri kazı alanında incelemede bulunmuştur.

Cumhuriyet başsavcılığı ile yapılan görüşmeler neticesinde kazı alanında güvenlik önlemi alınarak, usulüne uygun inceleme ve araştırma yapılmak üzere soruşturma başlatılmıştır. Van Barosu olarak sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygı ile bildiririz." denildi.

Kemiklerin çıktığı alanda daha önce bir mezarlığın bulunup bulunmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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