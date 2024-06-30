Van’ın en işlek yerlerinden biri olan İki Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi yanı başındaki Sanat Sokağında da benzer bir durum yaşandı. Buralarda yapılan inşaat alanlarına yük taşıyan ağır tonajlı araçlar nedeniyle kaldırımlar zarar görürken, çevre kirliliği de oluştu.

Yoğun araç ve yaya trafiğine sahip İki Nisan Caddesi üzerinde yapılan ve yapımı devam eden inşaat nedeniyle kaldırımlar ile birlikte engelli bireyler için önemli olan sarı kaldırım şeritleri de zarar gördü.

Çevredeki vatandaşlar, kaldırımların zarar gördüğü çalışmalara dikkat çekerek, daha özenli olunması gerektiğinin altını çizdi.