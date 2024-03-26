Van Gölü’nde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan’da av yasağı başlıyor. Kentin önemli bir değeri olan ve sadece Van Gölü ve havzasındaki iç sularda yaşayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla inci kefali av yasağı komisyon toplantısı düzenlendi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Muradiye Belediyesi, Erciş Belediyesi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van YYÜ, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün üst düzey katılımlarıyla inci kefali av yasağı komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 2023 yılı av yasağı döneminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edilerek, 2024 yılı av yasağı dönemi için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Alınan kararların, av yasağı dönemi boyunca inci kefalinin (Van balığı) avlanmasının, satışının ve nakliyesinin engellenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması, yasağa uymayanlara ilişkin idari işlem uygulanması, üreme dönemi boyunca; üreme alanlarında ıslah çalışmaların yapılmaması, inci kefali balığının ihtiyacı olan suyun dere yatağına yasak boyunca akmasının sağlanması, okullarda bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi gibi tedbirler alınarak ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilmesi ve sahada herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde uygulanması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'ne özgü endemik bir tür olan inci kefalinin ekonomik ve turizm açısından önemine dikkat çekerek, inci kefaliyle geçimini sağlayan ailelerin olduğunu hatırlattı. İnci kefali varlığının sonraki nesillere devamını sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Görentaş, "Sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak ve inci kefali varlığını korumak için balığın üremesinin gerçekleştiği Nisan-Temmuz ayları arasında avcılık yasağına uyulması gerekmektedir" dedi.

Toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in "İnci Kefali Av Yasağı 2023 Yılı Uygulamaları ve 2024 Yılı Planlamaları" konulu sunumlarıyla devam etti.