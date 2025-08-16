Erciş karayolu üzerinde kurulan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcıların azlığı nedeniyle birçok araç pazar sonunda satılamadan geri götürüldü. Yüzlerce aracın sergilendiği pazarda alıcı ilgisinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Araç fiyatlarında düşüşün devam ettiğini belirten satıcılar, yaşanan durgunluğa rağmen araç almak isteyenler için sürecin önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Satıcılar, "Şu an araç almak isteyenler için tam zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin konuşan Davut Subaşı, alıcıların sadece fiyatlara bakmakla yetindiğini belirtti. Pazarda alıcıların olmadığını ve bu yüzden piyasanın durgun olduğunu ifade eden Subaşı, "Alıcı olmadığı için piyasa durgun. Bu şekilde devam ederse araçlar stokta kalmaya devam edecek. Aslında şu an araç almanın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki günlerde bir hareketlilik olabilir" dedi.

Bir diğer satıcı Süleyman Yavuzer ise alıcı ve satıcıların farklı gerekçelerle şikâyetçi olduklarını ifade ederek, "Alıcılar fiyatların yüksekliğinden, satıcılar ise satış fiyatının kendilerini kurtarmamasından yakınıyor. Her türlü araç var ama alım-satım çok düşük. Artık neredeyse her evin önünde bir aracın olması zorunlu hale geldi. İnsanlar bütçelerini zorlayarak da olsa araç sahibi olmaya gayret ediyor" diye konuştu.