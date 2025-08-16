Sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, yeni sezon hazırlık süreci ve çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

“YARINDAKİ MAÇTA TARAFTARIMIZI SAHADA GÖRMEK İSTERDİK”

İmaj Yapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, ligin ilk haftasında alınan galibiyetin önemine değinerek, şunları söyledi:

“Yeni bir takım oluşturduk. Yeni bir lig heyecanı yaşıyoruz. Çok şükür kazasız bir şekilde maçımızı aldık ve Van’a döndük. Gönül isterdi ki pazar günkü maç heyecanını seyircimizle, taraftarımızla birlikte yaşayalım. Ama maalesef üç maç seyircisiz oynama cezamız var. Bu maçta taraftar alamıyoruz.”

“İFTİRALARLA, KARALAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

Zorlu süreçlerden geçtiklerini belirten Başkan Erol Temel, “Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyoruz ve 25 yıl aradan sonra 1. Lig’e çıktık. Yaklaşık 20 takım içerisinde orta bütçeyle iyi bir kadro kurduk diyebiliriz. Ben ve yönetimim yaklaşık iki aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok sıkıntılar yaşıyoruz, iftiralarla, karalamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz bu sözlere hiçbir zaman kulak asmadık. Çünkü bizim tek bir derdimiz var; o da Van’dır, Van Spor’dur, Vanlı gençlerdir.” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ZAMAN SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEDİK”

İki aydır yalnız bir şekilde mücadele verdiklerini dile getiren Başkan Temel, “Stat ve tesisleri yapmak için memleketimize karşı aidiyet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. İki yıldır bu memleketteyiz. Çok şükür bugüne kadar hep alnımız açık, başımız dik yaşadık. Yeri geldi, çok üzüldük; her türlü hakarete maruz kaldık. Ama hiçbir zaman sevdamızdan vazgeçmedik. Bizim başka bir gayemiz yok. Tek gayemiz Van Spor’dur.” sözlerine yer verdi.

“BAŞKA İLLERDEKİ DESTEK VAN’DA YOK”

Bu yıl orta düzeyde bir bütçeyle takım kurduklarını belirten Temel, konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu yıl gerçekten orta düzeyde bir bütçeyle bir takım kurduk. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıların hiçbirini yaşamadık. Şu ana kadar sadece sponsorluklardan ve Sayın Valimizden destek aldık. Bugüne kadar da hiç kimsenin kapısını çalmadık. Gönül isterdi ki bu sahneye çıkıp, ‘adayız’, ‘Van Spor’a sahip çıkıyoruz’, ‘destek veriyoruz’ diyenler bizim yanımızda olsaydı. Ama bakıyoruz ki başka gruplarda, başka illerde herkes kenetleniyor, yan yana duruyor. Maalesef bizde böyle bir birliktelik yok. Biz burada, takımı nasıl daha kötüye götürürüz, onun peşindeyiz adeta. Maalesef memleketimizde bu anlayış var.”

“ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ”

Temel, altyapıyla ilgili çalışmalara da değinerek, “Bundan sonraki hedefimiz çok iyi bir ekip kurmak. Altyapı çalışmaları yapıyoruz. 30 genç arkadaşımızı kampa götürdük. Hocamız birebir ilgilendi. Bunlardan yaklaşık 5 arkadaşımızı hocamız seçti. Bu oyunculardan 2’si farklı takımlara gidecek, yaklaşık 3’ü ise kulüpte kalacak. Diyorlar ki altyapıyı düşünmüyorlar. Aksine, Van’ı ve Van Spor’u seviyor, değer veriyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız ortadadır. 25 yıl aradan sonra takımı 1. Lig’e çıkardık ve bu mücadeleyi tek başımıza verdik.” dedi.