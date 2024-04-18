Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor.

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Van merkezde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, 100 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'da yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

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Van-Bahçesaray karayolu üzerinde kardelenler, Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler ve Tuşba ilçesinde ise badem ağaçları çiçek açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar ise kar ve açan çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmiyor.

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Kaynak: İHA