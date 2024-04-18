Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor.

Van merkezde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, 100 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'da yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde kardelenler, Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler ve Tuşba ilçesinde ise badem ağaçları çiçek açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar ise kar ve açan çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmiyor.