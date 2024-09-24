Edremit ilçesinde bir vatandaş, üç parselinden geçen ve iki mahalleyi birbirine bağlayan yolu hafriyat dökerek trafiğe kapatmıştı. Edremit ilçesinde yaşayan Kemal Tolan isimli vatandaş, 2 ay önce arsasından geçen yola hafriyat dökerek ulaşıma kapatmıştı. Edremit ilçesine bağlı Şabaniye ve Süphan mahallelerini birbirine bağlayan yolu kullanan araçlar ise geri dönerek alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyordu.

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Gelen şikayetler üzerine kapatılan yola paralel geçen tarladan yeni bir yol açtırıldı. Edremit Belediyesine ait iş makineleriyle açtırılan yol, bugün itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA