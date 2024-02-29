Van’da daha önce İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini icra eden Dr. Semra Gümüş, Tuşba Sağlık Müdürlüğüne atanırken, Gümüş’ün yerine ise Aile Hekimi Zübeyde Kul atandı.

Yaklaşık 9 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Gümüş, 5 yıldır İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini icra ediyordu. 2 çocuk sahibi olan Gümüş, atamanın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

22 yıldır Van’da sağlık sektöründe hizmet veren Aile Hekimi Zübeyde Kul ise “Şimdiye kadar hep halka iç içe birebir iletişim halindeydim. Atamam bana sürpriz oldu. Malum İpekyolu ilçemiz büyük bir ilçe ve 340 bin nüfusu var. Daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ben atamanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.