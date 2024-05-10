Van ve Hakkari illerinin yüksek kesimlerinde kar bulunduğuna dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklendiğine dikkat çekti.

Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşları ve yetkilileri uyaran Meteoroloji, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi, “Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklenmektedir. Özellikle Van'ın güneyinin ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”