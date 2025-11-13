Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ile GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi tarafından yayımlanan raporda, Van’ın hava kalitesi; PM10, SO₂, sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar hızı parametreleriyle değerlendirildi.

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, Van’ın hava kalitesi yakın dönemde 64 puan alarak ‘orta’ seviyesinde konumlandı. Bu durum, kirlilik parametrelerinin bir önceki döneme kıyasla belirgin bir yükseliş gösterdiğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra aynı raporda, bir ay öncesinde Van’daki hava kalitesi endeksinin 45-47 puan bandında seyrettiği ve bu değerin ‘orta’ kategorisinde olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz ay “iyi” kategorisinde yer alan Van’ın havası, kış aylarının başlaması ve soba kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte “orta” seviyeye geriledi.

Raporda partikül madde (PM10) konsantrasyonu 31 metreküp hava başına mikrogramı (µg/m³), kükürt dioksit (SO₂) konsantrasyonu ise 7,9 µg/m³ olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde hava kalitesi açısından en iyi performansı 7 endeks değeriyle Sakarya sergilerken, listenin diğer ucunda ise 187 endeks değeriyle Karabük en düşük hava kalitesine sahip oldu.