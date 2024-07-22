Ülke genelinde sıcak havalar etkili olurken Van’da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği görülüyor.
Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van ilinin doğu ve güney ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı