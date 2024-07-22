Ülke genelinde sıcak havalar etkili olurken Van’da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği görülüyor.

Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van ilinin doğu ve güney ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı