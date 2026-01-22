Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan bilgilere göre, Van’da bazı ilçelere boru hattı üzerinden doğal gaz verilirken, bazı ilçelere ise taşımalı sistemle hizmet sunuluyor.

Kent genelinde 6 ilçede boru hattı üzerinden, 3 ilçede ise taşımalı sistemle doğal gaz hizmeti veriliyor. Ayrıca yatırım programı kapsamında 4 ilçeye daha doğal gaz ulaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

6 İLÇEDE BORU HATTI, 3 İLÇEDE İSE TAŞIMALI HİZMET

Van’da merkez ilçeler İpekyolu, Tuşba ve Edremit ile birlikte Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde boru hattı üzerinden doğal gaz hizmeti sağlanıyor. Gürpınar, Özalp ve Gevaş ilçelerinde ise taşımalı sistemle doğal gaz kullanımı devam ediyor. Diğer ilçelerde ise lisans sahası genişletme çalışmaları sürdürülüyor.

4 İLÇE DOĞALGAZI BEKLİYOR

Öte yandan Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Saray ilçelerine doğal gaz ulaştırılması için de planlama ve hazırlık çalışmaları yapılıyor. Taşımalı sistemle hizmet verilen ilçelerin boru hattı sistemine geçirilmesi için çalışmalar sürerken, henüz doğal gaz bulunmayan ilçelere de hizmet götürülmesi hedefleniyor.

Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2025 yılının son aylarındaki verilerine göre, kent genelindeki abone sayısı 162 bin 322’ye, serbest tüketici sayısı ise 8 bin 60’a ulaştı.

Geçtiğimiz yıl doğal gazın bulunmadığı ilçelerin yatırım programına alınacağı açıklanmış olsa da, şu ana kadar bu konuda resmi bir sürecin başlatılmadığı belirtildi.

Doğal gaz hizmetinden yararlanamayan mahalle ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise altyapı çalışmalarının hızlandırılmasını ve bu hizmetten faydalanmayı bekliyor.

Van Aksa Doğal Gaz’dan alınan bilgiler doğrultusunda, kent genelinde doğal gaz altyapısının yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği ifade edildi.