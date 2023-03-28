Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan 1 şahıs Edremit ilçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.İHA