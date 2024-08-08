Van’da çarşı merkezinde mağazaların yüksek ses sistemleri ile açtığı müzikler, trafikte araçların gereğinden fazla korna çalması gibi durumlar çevrede gürültü kirliliği yaratıyor.

Beşyol, Cumhuriyet ve Maraş Caddesi gibi Van’ın en işlek caddelerinde, gürültüye maruz kalan vatandaşlar; baş ağrısı, dikkat dağınıklığı, işitme kaybı gibi çeşitli hastalıklara da davetiye çıkaran yüksek ses sistemlerinin, belli bir standarda oturtulmasını istiyor.

Uzmanların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da yapılan açıklamalarda, akustik travma olarak da bilinen yüksek sese maruz kalan bireylerin; işitme kaybı başta olmak üzere çeşitli pek çok hastalığa neden olduğunu açıklayarak gürültü hassasiyeti bulunan bireylerin daha dikkatli olması noktasında uyarıda bulunmuştu.

Çevre Kanunu Gürültü Cezası kapsamında standartlara aykırı gürültü ve titreşime neden olan kişiler ve konutlar için 400 lira idari para cezası uygulanırken, ulaşım araçları için bin 200 lira, işyerleri ve atölyeler için 4 bin lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 12 bin lira idari para cezası uygulanabiliyor.