Van'ın Lezzetleri İkinci Kez Sahne Alıyor

Van, Türkiye'nin gastronomi haritasında adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor! Kahvaltısıyla meşhur olan bu güzel şehir, 12 Eylül'de ikinci kez Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Bu yılki etkinlik, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Neler Var?

Fuarda, coğrafi işaret tescilli ürünlerden 81 ilin yöresel lezzetlerine kadar her şey yer alacak. Et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerden baharatlara, unlu mamullerden dondurmalara kadar birçok ürün ziyaretçileri bekliyor. Bu zengin içerik, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayacak firmalar tarafından sergilenecek.

Kimler Katılacak?

Van TSO Başkanı Necdet Takva, geçen yıl butik bir organizasyon olarak gerçekleşen fuarın bu yıl daha büyük bir ilgiyle karşılanacağını belirtti. Ankara, Trabzon, Erzurum gibi şehirlerden firmalar katılım sağlayacak. Ayrıca, İran da uluslararası katılım sağlayan ülkeler arasında yer alacak. Konuk iller arasında ise Trabzon ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odaları öne çıkıyor.

Gastronomiye Damga Vuracak Etkinlikler

Bu yıl fuarda sadece yemekler değil, gastronomi üzerine söyleşiler ve sergiler de yer alacak. Ayrıca, Türkiye genelinde katılıma açık bir peynir yarışması düzenlenecek. Geçen yıl genel bir yemek yarışması yapılırken, bu yıl özellikle peynir konusunda uzmanlaşmış yarışmacılar sahne alacak. Fuarın eğlence kısmı ise yerel sanatçılar ve çocuk şenlikleri ile renklenecek.

Van, Gastronomi Liginde Zirveye Oynuyor

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van'ın tarihinden gelen zengin gastronomi kültürünü öne çıkararak, bu fuarın Van'ın gastronomi liginde üst sıralara çıkmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Fuara 50'den fazla firmanın katılacağını ve bu sayının geçen yıla göre iki katına çıktığını belirtti.

Büyük Hedefler, Büyük Adımlar

Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı, bu fuarın gelecekte çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı. Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek, Türkiye'nin en prestijli fuarları arasında yer alacağına olan inancını dile getirdi.

Bu yılki etkinlikte yer almak, Van'ın gastronomi dünyasında daha da tanınmasına katkı sağlayacak ve şehir, adını uluslararası arenada duyuracak bir marka haline gelecek!