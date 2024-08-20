Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli izleyiciyle buluşacak.

İsrail'in çok uzun yıllardır abluka altında tuttuğu ve yaklaşık 10 aydır da artarak sürdürdüğü "Gazze Soykırımını" dünya gündeminin üst sıralarına çıkarmayı hedefleyen TRT, bu amaçla önemli bir yapıma daha imza attı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen belgeselin özel gösterimi, 24 Ağustos'ta, 15.00'te Atlas Sineması'nda yapılacak.

Belgesel, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti, tanıklar ve faillerin gözünden, ses getirecek çarpıcı görüntüler ve röportajlar eşliğinde dünyaya aktaracak.

TRT World Araştırma Ekibi zorlu bir sürecin ardından belgeseli çekti

Belgesel, TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan "Gazze Soykırımından" iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının işgalini gözler önüne seren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman "İsrail'in DAEŞ'i" diye tanımladığı "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden yapılan çekimler de yer aldı.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal yerleşimci liderler ve İsrail parlamento üyeleriyle yapılan röportajların yanı sıra İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ve toprakların sistematik olarak çalınmasını işleyen belgeselde, yasa dışı yerleşimlerin nasıl kurulduğu ve Filistinlilerin evlerinin nasıl yıkıldığı ortaya konuldu.

Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında yerleşimcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman yer aldı.

Özel gösterime gazeteci, aktivist ve akademisyenler katılacak

Belgeselin özel gösterimine dünyanın dört bir yanından ünlü gazeteci, aktivist ve akademisyenlerin katılması bekleniyor.

Yahudi kökenli İngiliz Prof. Ilan Pappe, Nazi soykırımından kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate'nin oğlu, yazar ve aktivist Aaron Mate, Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin, İsrailli gazeteci Gideon Levy, Filistinli düşünür Prof. Dr. Sami al-Arian, Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Gazze'deki son çatışmalar sırasında bölgede bulunan Filistin asıllı Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve Filistinli aktivist Issa Amro'nun, Filistinlilere uygulanan soykırımın farklı yönlerini ve yaşananlara ilişkin kritik bilgileri gösterimde paylaşması da hedefleniyor.