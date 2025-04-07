Van haftaya yağışlı başlıyor. Nisan ayına girilmesi ile birlikte yağışların genellikle yağmur şeklinde kendini göstermeye başladığı Van’da bugün için de yağış beklentisi var. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki birkaç gün Van’da yağmur yağması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ GÖZÜKÜYOR

Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde bugün ile birlikte Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de yağmur yağması bekleniyor. Bugün ki tahminlere göre Cuma günü yağış beklenmiyor ancak çok bulutlu bir hava hakim olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu

Başkale: Çok bulutlu

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

