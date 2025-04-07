Van haftaya yağışlı başlıyor. Nisan ayına girilmesi ile birlikte yağışların genellikle yağmur şeklinde kendini göstermeye başladığı Van’da bugün için de yağış beklentisi var. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki birkaç gün Van’da yağmur yağması bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ GÖZÜKÜYOR
Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde bugün ile birlikte Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de yağmur yağması bekleniyor. Bugün ki tahminlere göre Cuma günü yağış beklenmiyor ancak çok bulutlu bir hava hakim olacak.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.
BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
- İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Bahçesaray: Çok bulutlu
- Başkale: Çok bulutlu
- Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Çatak: Çok bulutlu
- Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
- Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu