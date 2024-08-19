Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 32.000 adet makaron, 5.100 adet doldurulmuş makaron, 1.938 paket sigara, 950 adet ilaç (steroid), 520 adet TAPDK bandrolü, 494 adet cep telefonu aksesuarı, 286 adet cep telefonu, 270 adet puro, 82,38 kilogram açık tütün, 28 adet elektronik sigara, 5 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 7 adet tabanca fişeği, 5 adet uzun namlu silah fişeği, 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 16 olay kapsamında 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA