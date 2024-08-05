Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 120.000 adet makaron, 3.782 paket sigara, 1.417 litre akaryakıt, 80 adet elektronik sigara, 80 adet puro, 51.5 litre etil alkol, 40 adet cep telefonu, 20 kilogram açık tütün, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 21 adet tabanca fişeği, 9 adet senet, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.

6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.