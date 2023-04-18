Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yapılan çalışmalar neticesinde 24 adet cep telefonu, 2 bin 69 litre akaryakıt, bin 920 paket sigara, 76 adet elektronik sigara, 160 kilogram çay, 960 adet tıbbi ilaç, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 66 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha