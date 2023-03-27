Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20- 26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 498 paket sigara, 62 adet elektronik sigara, 60 adet puro, 8 adet cep telefonu, 2 adet AK-47 tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü, 3 adet tabanca, 23 adet tabanca fişeği, 78 adet tabanca şarjörü, 3 adet yivsiz av tüfeği, 78 adet uzun namlu tüfek fişeği, 52 adet silah yapım parçası, 10 adet silah yapım malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay bünyesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha