Son haftalarda Van’da havalar hissedilir derecede soğudu. Havaların soğumasıyla beraber soğuk algınlığı(grip) gibi hastalıklar da ortaya çıktı.

Hastalıklardan korunmak için bazı vatandaşlar hastanelere akın ederken bazı vatandaşlar ise doğal beslenerek ve vitamin içeren meyveler tüketerek hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Caddesinde işletme sahibi olan Yusuf Acar kendi karışımları olan ‘gripsavar’ olarak adlandırdığı meyve karışımıyla gribe savaş açtığını söylüyor.

Wanhaber muhabirine konuşan Esnaf Yusuf Acar, “10 yıldır vitamin deposu olan meyvelerle karışım hazırlayarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” dedi.

“GRİPSAVAR 7 MEYVENİN KARIŞIMINDAN OLUŞUYOR”

Kullanmış oldukları ürünlerin tamamen doğal olduğunu belirten Esnaf Acar, “Hazırlamış olduğumuz meyve karışımlarında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Doğal olduğu için de yoğun talep görüyor. En çok talep edilen ürünümüz ise ‘gripsavar’ olarak adlandırdığımız karışımdır. Gıda mühendislerinden destek alarak oluşturduk. Gripsavar 7 meyvenin karışımından oluşuyor. Bunlar; kivi, mandalina, limon, greyfurt, elma, portakal ve nar gibi meyvelerdir. Bu karışım kış aylarında yoğun talep görüyor. Meyveler doğal olduğu için C vitamin deposu içeriyor.” ifadelerini kullandı.

“İLAÇ KULLANMAK İSTEMEYENLERİN TERCİHİ GRİPSAVAR”

Kışın hazırladıkları içeceğe talebin arttığını belirten esnaf Acar, “Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı çok fazla artıyor. Çoğu vatandaş da hastalanamamak için karışımımız olan ‘gripsavar’ı tercih ediyor. C vitamini içerdiği için bağışıklığı kuvvetlendirip direnci arttırıyor. Özellikle ilaç kullanmak istemeyenlerin tercihi oluyor. Kullanan kişi mutlaka farklı zamanda gelerek yine aynı karışımdan istiyor.” şeklinde konuştu.

Gripsavar haricinde farklı karışımların da olduğunu dile getiren esnaf Acar, “Genellikle kivi, portakal, havuç, çilek, muz, Hindistan cevizi, nar, elma, limon, mandalina ve greyfurt gibi meyveler kullanıyoruz. Bu meyveler ile atom dediğimiz karışımı da hazırlıyoruz. Atom içeceğimiz içerisinde çilek, muz, bal, süt, fındık, badem, çikolata, Hindistan cevizi gibi ürünler yer alıyor bu da enerji deposudur. Bunun yanı sıra elma, nar, havuç, portakal gibi dörtlü karışımlarımız ve bal ile hazırlamış olduğumuz çeşitler yer alıyor. Bunun yanı sıra yine doğal ürünlerle hazırlamış olduğumuz tatlılar da var. Bizim karışımlarımız haricinde müşterimizin isteğine bağlı olarak özel karışımlar da hazırlıyoruz. Karışımı sunduğumuzda ise yarım litrelik bardaklarla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda daha sonra tüketim için paket de hazırlayabiliyoruz. Ürün ücretlerimiz de gayet uygun. Çay fiyatına karışım doğal meyve suyu veriyoruz. Ve neredeyse her karışım için 3-4 kilo meyve kullanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.