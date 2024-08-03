Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Etap Yarışmaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde bugün Tuşba ilçesindeki Ayanıs paraşüt alanında yapılacak.

Yarışmalarda 36 sporcu yarışacak ve 9 hakem görev alacak. Söz konusu yarışmaya Van’dan da 7 sporcu katılım sağlayacak.

Dün Van’da antrenman uçuşları gerçekleştirilirken, bugün 10.00 – 16.00 saatleri arasında etap yarışmaları yapılacak.

Pazar günü ise saat 10.00’da final yarışmaları start alacak ve ardından ödül töreni ile yarışma sona erecek.