Van’da görev yapan basın mensupları, minik öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrenciler, meraklı bakışlar altında hem öğrendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

GAZETECİLER MİNİKLERE MESLEKLERİNİ TANITTI

Van’da yerel ve yaygın basında görev yapan gazeteciler, Çınar Koleji Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğe; Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, Van Olay Muhabiri Suat Tink, Wanhaber Muhabiri Mecnun Çali, Anadolu Ajansı muhabirleri Orhan Sağlam ve Nevzat Umut Uzel ile Şehrivan Gazetesi muhabirleri Zenün Yeşil ve Aydan Kayhan katıldı.

KÜÇÜK MUHABİRLER İŞ BAŞINDA

Gazeteciler, öğrencilere mesleklerinin inceliklerini anlatarak haber yazım süreci, mikrofon kullanımı ve fotoğraf çekimi hakkında bilgi verdi. Minik öğrenciler, gazetecilerle birlikte tek tek fotoğraf çekimi yaparak ve mikrofonla röportaj denemeleri yapıp büyük bir heyecan yaşadı.

Meraklı gözlerle fotoğraf makinesi, mikrofon ve kamera gibi ekipmanları inceleyen çocuklar, gazetecilere sorular yönelterek meslekle ilgili meraklarını giderdi.

MİNİK ÖĞRENCİLER GAZETECİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Gazeteciler, minik öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara haberin nasıl hazırlandığını, doğru bilginin önemini ve gazeteciliğin topluma katkısını anlattı. Etkinlik sonunda öğrenciler, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çınar Koleji öğretmenleri ve okul idaresi, bu anlamlı buluşma için basın mensuplarına teşekkür ederek, gazeteciliği çocuklara sevdiren etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.