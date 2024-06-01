İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralı ve evsiz kaldı.

Filistin’e yönelik yapılan saldırılar dünyanın dört bir yanında protestolara neden olurken Van’da da zaman zaman protestolar yapılıp, basın açıklamaları düzenleniyor.

Filistin’e destek için “Van ticari modifiye” ve “Van cadde team modifiye grubu” bir araya geldi. Gruplar duruma sessiz kalmayarak İsrail’e tepkilerini dile getirdi ve Filistin halkına destek amaçlı konvoy düzenledi.

Van Kalesi yanı Müze önünde toplanan araç modifiye grupları ve vatandaşlar, araçlarına Filistin bayraklarını asarak destek gösterisi gerçekleştirdi. Van müzesi önünde başlayan destek konvoyu çarşı merkezinde sona erdi. Konvoyu gören vatandaşlar da konvoya katılıp destek verdi.