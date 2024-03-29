Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan büyükşehir belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteği sağladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belediyeye başvuran ve tespitleri yapılan 16 vatandaşa tekerlekli sandalye ve medikal malzeme desteğinde bulundu.

7 kişiye tekerlekli sandalye verilirken, 1 solunum cihazı, 1 diz altı protez, 2 işitme cihazı, 3 ayak bileği ortezi (AFO), 1 engelli için ayakkabı ile 1 adet skolyez korse ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.