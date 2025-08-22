Van’da engelli bireyler, şehirdeki altyapı ve duyarsız sürücüler nedeniyle günlük yaşamda çeşitli sorunlar yaşıyor. Van’ın birçok noktasında engelliler için yapılan sarı şeritlerin bozuk olması ve engelli geçitlerine araç park edilmesi, özel gereksinimli vatandaşların hareket alanını kısıtlıyor.

Bu sorunlarla her gün karşılaştığını ifade eden Barış E., İpekyolu İlçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde engelli geçidini bir aracın kapatması nedeniyle yaklaşık 10 dakika beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Araç sahibini aramasına rağmen yanıt alamadığını söyleyen Barış E., çevredeki vatandaşların yardımıyla yoluna devam edebildiğini kaydetti.

“Engelli geçidinde beklemek zorunda kalmamız hayatımızı zorlaştırıyor. Sarı şeritler de bozuk, zaten hareket etmekte zorlanıyoruz. Sürücülerden ve yetkililerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz.” diyen Barış E., bu sorunların çözülmesi için çağrıda bulundu.

Engelli bireyler, Van’da benzer olayların sık yaşandığını belirterek denetimlerin artırılmasını ve bozuk sarı şeritlerin onarılmasını talep ediyor.