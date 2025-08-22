AA muhabirinin bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğü sahip bankalar olarak sıralandı.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 32,5 trilyon liraya ulaştı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde en büyük 10 bankanın aktif toplamı 23,2 trilyon lira düzeyindeydi.

Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 6,9 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korudu. Bu yılın ilk yarısında sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka VakıfBank olurken, bankanın aktif büyüklüğü 4,6 trilyon liraya yaklaştı.

Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 3 trilyon 975,6 milyar lira ile Türkiye İş Bankası alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını da korudu.

Halkbank ise 3 trilyon 650 milyar liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Bu bankayı 3,2 trilyon lira ile Garanti BBVA izledi. Böylece, 5 bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı aştı.

Aktif büyüklük sıralamasında 2 trilyon 818,3 milyar lirayla Akbank, 2,8 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,8 trilyon lirayla QNB Bank, 1,6 trilyon lirayla DenizBank ve 1 trilyon lirayla Kuveyt Türk izledi. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olmaya devam etti.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 52,1'le Ziraat Bankası olurken, bu bankayı yüzde 42,9'la QNB Bank, yüzde 40,7'yle VakıfBank, yüzde 40,3'le Garanti BBVA, yüzde 39,8'le Halkbank, yüzde 37,7'yle Türkiye İş Bankası ve Kuveyt Türk, yüzde 31,2'yle DenizBank, yüzde 29,2'yle Akbank ve yüzde 28,8'le Yapı Kredi takip etti.

Ziraat Bankası karını yüzde 108 arttı

İlk yarıda en yüksek kar elde eden banka 64 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası böylece en fazla kar elde eden banka olarak ilk sırada yer alırken, karlılıkta Garanti BBVA 53,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 30,1 milyar lirayla üçüncü, Türkiye İş Bankası 29,8 milyar lirayla dördüncü ve DenizBank 27,1 milyar lirayla beşinci oldu.

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 24,9 milyar lirayla Akbank, 22,7 milyar lirayla Yapı Kredi, 21,9 milyar lira ile QNB Bank, 18,9 milyar lirayla Kuveyt Türk ve 12 milyar lirayla Halkbank izledi.

Bu dönemde karını en fazla artıran banka 108,9'la Ziraat Bankası oldu. Bu bankayı, yüzde 56,6'yla VakıfBank, yüzde 45,7'yle Halkbank, yüzde 30,7'yle Yapı Kredi, yüzde 25,6'yla QNB Bank takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre karını Kuveyt Türk yüzde 22,1, Garanti BBVA yüzde 19,6, DenizBank yüzde 13,8, Türkiye İş Bankası yüzde 2,2, Akbank 1,8 artırdı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025'in ilk yarısında 304 milyar 998,1 milyon lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 32 artış göstermiş oldu.

Mevduat/katılım fonu toplamı 21,2 trilyon liraya ulaştı

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da ilk yarıda 21,2 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Ziraat Bankası, 4,5 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, onu yaklaşık 3 trilyon lirayla Halkbank, 2,9 trilyon lirayla VakıfBank, 2,6 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,2 trilyon lirayla Garanti BBVA, 1,8 trilyon lirayla Akbank, 1,5 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1 trilyon lirayla QNB Bank ve 904,2 milyar lirayla DenizBank izledi. Bu dönemde, Kuveyt Türk de 688,1 milyar liralık katılım fonu topladı.

Mevduat hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 42,3 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 39 ile Ziraat Bankası, yüzde 38,4 ile Garanti BBVA, yüzde 37,5 ile Halkbank ve yüzde 35,9 ile VakıfBank oldu.

Mevduat artışında bu bankaları yüzde 34,2'yle Kuveyt Türk, yüzde 32,4'le QNB Bank, yüzde 32'le DenizBank, yüzde 28,5'le Akbank, yüzde 24,2'le Yapı Kredi izledi.

Kredi/finansman desteği 17 trilyon lirayı aştı

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği yılın ilk yarısında 17,1 trilyon liraya çıkarken, kredi desteği en yüksek banka 3,6 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankasının ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 2,5 trilyon lirayla VakıfBank, 2 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 1,9 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 1,7 trilyon lirayla Halkbank olarak gerçekleşti

Yılın ilk yarısında Yapı Kredi 1,5 trilyon lira, Akbank 1,4 trilyon lira, QNB Bank 1,1 trilyon lira, DenizBank 873,7 milyar lira nakdi kredi stokuyla tamamlarken, Kuveyt Türk 480 milyar liralık finansman desteği sağladı.

İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre, nakdi kredi desteği Ziraat Bankası'nın yüzde 52,6, QNB Bank'ın yüzde 47,3, Garanti BBVA'nın yüzde 44,8, VakıfBank'ın yüzde 44,5 Türkiye İş Bankası'nın yüzde 40,3, DenizBank'ın yüzde 38,3, Kuveyt Türk'ün yüzde 36,1, Akbank'ın yüzde 31,5, Yapı Kredi'nin yüzde 29,8, Hakbank'ın yüzde 22,5 arttı.

En büyük 10 bankanın öz kaynağı 2,6 trilyon liraya ulaştı

Geçen yılın ilk yarısında 1,7 trilyon lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yıl yüzde 51 artış kaydederek 2,6 trilyon liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre ise Ziraat Bankası 575,9 milyar lirayla birinci sırada yer alırken, onu 377,6 milyar lirayla Garanti BBVA, 360,5 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 258,9 milyar lirayla Akbank, 246,5 milyar lirayla VakıfBank, 221,7 milyar lirayla Yapı Kredi, 183,3 milyar lirayla DenizBank, 168,3 milyar lirayla Halkbank, 139,3 milyar lirayla QNB Bank ve 97,3 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

Bu dönemde, öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar, yüzde 70,3'le Kuveyt Türk, yüzde 51,2'yle Ziraat Bankası, yüzde 45,9'la DenizBank, yüzde 40,9'la QNB Bank ve yüzde 35,2'yle Garanti BBVA, yüzde 28,9'la VakıfBank, yüzde 26,3'le Türkiye İş Bankası, yüzde 23,7'yle Halkbank, yüzde 21,1'le Yapı Kredi, 17,1'le Akbank oldu.