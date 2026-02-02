Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı içinde maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında "geçiş zammı" yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

MALİYET VE VERGİ ETKİSİ

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dündar, özellikle üretim maliyetlerindeki artış ve vergi düzenlemelerinin fiyatlara yansıyacağını belirtti. Zamların, markalara göre farklı oranlarda uygulanabileceği ifade edildi.

TİRYAKİLERİ ZORLAYACAK

Olası artışın hayata geçmesi halinde sigara fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceği, bu durumun tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacağı belirtiliyor. Zam kararının şubat ayı içinde netleşmesi bekleniyor.