Van’da görme engelli bireylerin güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için cadde ve sokaklara yerleştirilen sarı şeritlerin belli noktalarda aşınması, tahrip olması ve araçların bu şeritlerin önünü kapatması engelli vatandaşların hayatını zora sokuyor.

Van Gölü Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahabettin Kayhan, bu şeritlerin belli noktalarda sorunlu olması nedeniyle görme engellilerin günlük yaşamda büyük zorluklarla karşılaştığını ifade ederek, bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını beklediklerini belirtti.

“KAYGAN ŞERİTLER KULLANILMAMALI”

Engelli vatandaşların özellikle de kış aylarında büyük zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Şahabettin Kayhan, “Engelli vatandaşlarımız, bir noktadan sonra nereye gideceklerini bilemiyorlar ve bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz. Özellikle kaldırımların durumu büyük bir problem. Kaldırımlar yapılırken, lütfen sarı şeritlerin plastik kısımlarının kullanılmamasını rica ediyoruz. Çünkü burası bir kış memleketi, kar yağdığında ve don olduğunda bu şeritler kayganlaşıyor. Görme engelli vatandaşlarımız değil, sağlam insanlar bile bu şeritleri kullanamıyor. Bunun yerine gömülü, karo şeklinde beton veya taş şeritlerin kullanılmasını istiyoruz.” dedi.

“ŞEHİR ENGELSİZ HALE GELEBİLİR”

Engellilere ayrılan yolların büyük oranda araçlar tarafından kapatıldığını ve çevresel engellerle de karşılaştıklarını belirten Kayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Kaldırımlarımız büyük oranda araçlar tarafından işgal ediliyor; esnaflar, manavlar, berberler ve diğer dükkan sahipleri sarı şeritleri ve kaldırımları işgal ediyor, bu da bizim hareket etmemizi engelliyor. Bunun dışında, internet, doğal gaz ve diğer altyapı çalışmaları için kazılan kanallar ve bırakılan malzemeler de bize uygun şekilde düzenlenmiyor. Özellikle trafolar ve elektrik panoları kaldırımları işgal ediyor. Bunların düzeltilmesini ve kaldırılmasını talep ediyoruz. Eğer şehir yeniden düzenleniyorsa, bu sorunların da düşünülmesini ve çözülmesini istiyoruz. Böylece şehir engelsiz hale gelir ve bizler engelliliğimizi daha az hissederek yaşamımıza devam edebiliriz.”