Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Ziraat Odaları ve KOSGEB tarafından desteklenen Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, İpekyolu Expo Fuar AŞ. tarafından düzenlenecek.

Yarın kapılarını açacak olan fuar kapsamında renkli bir de yarışma olacak.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilecek ‘en güzel kuzu’ yarışması renkli görüntüler oluşturacak.

Yarışmada dereceye giren kuzuların sahiplerine ve ayrıca katılım sağlayan çiftçilere ödüller verilecek. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen yarışma ilgi görmüş ve beğeni toplamıştı.

ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI YAPILACAK

Söz konusu fuar kapsamında, geleneksel hale gelen ücretsiz fidan dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapılacak.

14. KEZ KAPILARINI AÇACAK

Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan “Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı” yarın kapılarını açacak.

2010 yıllından itibaren düzenli olarak organize edilen, Doğu ve Güneydoğu ekseninde Ortadoğu sektörünün buluşma noktası olan fuar, bir kez daha sektör temsilcilerini buluşturacak.

Tarımda önemli arazilere sahip olan bölgenin tarımsal üretiminin arttırılması için uygulanacak olan Milli Tarım Projesi sonucunda bölgede oluşacak verimliliğin izlenmesi, gelişen yeni teknolojilerin tanıtılması ve yeni kurulacak bağlantıların merkezi olması nedeniyle söz konusu fuar önem taşıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tarımsal gelişmelerin takip edilebileceği fuar, bilinir hale geldi. Her çok sayıda sektör temsilcisi ve ziyaretçiyi buluşturan Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 2024 yılında da yüzlerce firmayı binlerce ziyaretçiyle buluşturma hedefiyle kapılarını açacak.

14’üncüsü düzenlenecek olan fuar, yurtiçi ve yurtdışı piyasasına açılma imkânı da sunmayı amaçlıyor.

Van Expo Fuar ve Kongre merkezinde 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Fuar için Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünde saat başı ücretsiz servis imkanı da sunulacak.

Fuarda, 81 ilden gelen yöresel lezzetler sergilenecek.