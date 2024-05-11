Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde bugün (11.05.2024) Van’ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu ve Erciş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte VEDAŞ tarafından belirtilen kesintilerin olacağı yerler;

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında Şerefiye, Bahçıvan, Cumhuriyet ve Hafiziye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-13.00 saatleri arasında Yalı mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Halilağa mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00- 17.00 saatleri arasında Alipaşa ve Hatuniye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00- 17.00 saatleri arasında Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında Çelebibağı mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Örene ve Görüşlü, mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.