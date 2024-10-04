Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (Cumartesi) Van’ın 6 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Söz konusu planlı kesintilerden merkez ilçeler İpekyolu, Edremit ve Tuşba ile birlikte Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

VEDAŞ tarafından kesintinin yapılacağı duyurulan o ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında Bahçıvan, Vali Mithat Bey, Ali Paşa ve Cevdetpaşa mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-12.00 saatleri arasında Eren Kent mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacaktır.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Esenpınar, Halkalı, Şahgeldi, Gedikbulak, Kumluca ve Yaylıyaka mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında Ünseli, Çelebibağı, Örene, Görüşlü mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında Alkasnak, Keçikıran ve Ünseli mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe, Aksorguç, Dorutay, Seydibey, İstasyon Ve Tepedam mahallelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.