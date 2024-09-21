Etkilenecek Bölgeler

İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı ve Dibekli mahallelerinin yanı sıra Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyit Fehim Arvasi ve Yeni Mahallelerde de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saatleri 13.00 ile 15.00 arasında olacak.

Diğer İlçelerdeki Kesintiler

Edremit ilçesindeki Akın, Kurubaş ve Şabaniye mahalleleri de benzer şekilde aynı saat diliminde elektrik alamayacak. Bu durum, bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Gürpınar ve Özalp'taki Kesintiler

Gürpınar ilçesinde Elaçmaz ve Umut mahalleleri ile Özalp ilçesinde Aşağımollahasan, Bağrıaçık, Boyaldı, Çamurlu, Çubuklu, Dağdeviren, Gültepe, Hazine, Karlıyamaç, Mehmetalan ve Mollatopuz mahallelerinde de enerji kesintisi planlanıyor. Aynı kesinti saatleri bu bölgeleri de kapsıyor.

Saray İlçesinde Durum

Saray ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi de aynı saatler arasında kesintiden nasibini alacak. Vatandaşların bu süre zarfında gerekli önlemleri almaları ve hazırlıklı olmaları öneriliyor.