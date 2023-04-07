WanHaber - Haber Merkezi

Van Beşyol Meydanı'nda bulunan Büyük Halk pazarı'nda 3 Nisan Pazartesi günü bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 200 iş yerinin bulunduğu halk pazarında 60'a yakın iş yeri hasar gördü. WanHaber mikrofonuna konuşan Büyük Halk Pazarı esnafı yetkililerden yardım istedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Büyük Halk Pazarı esnafı, "Belediyemiz olsun, valiliğimiz olsun bizlere destek olmasını istiyoruz. Özelikle açık hesaplarımız çok var. Bunları tek seferde karşılayamayız. Tüm ürünlerimiz yandı. Bizlere yardımcı olurlarsa esnaf olarak çok minnettar oluruz" ifadelerini kullandı.

Pahalı yerlerde alışveriş yapamayanların umuduydu

Büyük Halk Pazarı'nın Van için önemine değinen esnaf, “Halk Pazarı'nın Van için önemli bir yer olduğunu belirtmek istiyorum. Burası tarihi çarşı çok daha pahalı yerlerde alışveriş yapamayanların umuduydu. Bir işleten olarak mağduriyetimiz çok büyük" ifadelerine yer verdi.

Dar gelirli insanlarız

İş yerlerinden başka geliri olmadığını belirten esnaf, “Bundan başka da herhangi bir gelirimiz yok. Gerçekten dar gelirli insanlarız. Biz sadece sayın devlet büyüklerimizden sayın Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden bize el atmasını istiyoruz" dedi.