Van Oduncular ve Kömürcüler Sitesi’nde faaliyet sürdüren esnaflar iş yapamamaktan yakınıyor. Esnaflar, “Eskiden 10 bin ton kömür satardık, şimdi siftah yapamıyoruz.” diyerek sektörün geldiği noktaya dikkat çekti.

Van Oduncular ve Kömürcüler Sitesi’nde onlarca yıldır geçimini bu işten sağlayan esnaflar, doğal gazın yaygınlaşmasıyla birlikte mesleklerinin her geçen gün yok olmaya başladığını ifade ediyor. Vatandaşın doğal gaz konforuna kavuşmasından memnun olduklarını belirten esnaflar, ancak devletin kömür sektörünü tamamen gözden çıkarmamasını istiyor.

Van’ın Tuşba ilçesinde yer alan Oduncular ve Kömürcüler Sitesi’nde esnaflık yapanlar, doğal gazın kent genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi. Eskiden binlerce ton kömür satan esnaf, artık çoğu gün siftah yapmadan dükkan kapattığını anlatıyor.

ESNAF TAHİR AKBULUT: “İŞLERİMİZ HER GEÇEN YIL KÖTÜYE GİDİYOR”

31 yıldır Kömürcüler Sitesi’nde esnaflık yapan Tahir Akbulut, geçmiş yıllarda Van’da kömür satışlarının oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, “Eskiden esnaf başına 5 bin ton, 10 bin ton kömür satardık. Doğal gazın kente yaygınlaşmasıyla işlerimiz her geçen yıl kötüye gidiyor. Kent merkezine satışımız neredeyse bitti. Sadece kenar mahalleler ve bazı ilçelere satış yapabiliyoruz; ancak doğal gazın oralarda da yayılmasıyla işlerimiz giderek azalıyor.” dedi.

İBRAHİM HAKKITANIR: “BAZEN GÜNLERCE SİFTAH YAPAMIYORUZ”

30 yıldır sektörde bulunan İbrahim Hakkıtanır da, “Eskiden Eylül ayında satışlarımız başlardı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en yoğun dönem olurdu. Şimdi o hareketlilik tamamen bitti. Bazı günler 1 ton, bazı günler 2 ton satıyoruz. Bazen günlerce siftah yapamıyoruz. Artık alım gücü de azaldı. İnsanlar sobayı kurduktan sonra kömür alıyor. Zorunlu ihtiyaçları bile erteleyebildikleri kadar erteliyorlar” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖR GÖZARDI EDİLMEMELİ”

Hakkıtanır, doğal gazın yaygınlaşmasının vatandaşlar açısından olumlu olduğunu, ancak sektörün tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Doğalgaz çağın gereği ama bu sektör de tamamen yok olmamalı. Depremler ve afetlerde bu işin önemi ortaya çıkıyor. En fazla kömür satışını Van depreminin olduğu sene yapmıştık. Çünkü elektrik yoktu, doğal gaz çalışmıyordu. O yüzden kömür sektörünün tamamen bitirilmemesi gerekir. Güneş enerjisi sistemlerine doğru bir geçiş olabilir ama kömür sektörü de ayakta kalmalı” diye kaydetti.

ESNAF HAMZA TAYFA: “ESKİDEN İNSANLAR YAZIN KÖMÜRÜNÜ ALIRDI”

27 yıldan bu yana kömürcüler sitesinde çalıştığını aktaran Hamza Tayfa ise, “Doğal gaz gelene kadar işler iyiydi, ama artık çok durgun. Üç kişi çalışıyoruz, ama satışlar bizi zor kurtarıyor. Geçen yıl 350-400 ton civarında kömür ve odun satmıştık, bu yıl şu ana kadar çok fazla satışımız olmadı. Eskiden insanlar yazın kömürünü alır, stok yapardı. Şimdi kimse almıyor, kar yağınca aklına geliyor. Birçok kırsal kesim de artık devlet yardımıyla temin edilen kömürle ısınmaya çalışıyor.” dedi.

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZ DEPOLARINI KİRAYA VERDİ”

Tayfa, kömürcüler sitesinin de eski canlılığını kaybettiğini belirterek, “Birçok esnaf arkadaşımız depolarını kiraya verdi. Az sayıda esnaf kaldık. Bazı esnaf arkadaşlarımız da inşaat malzemesi veya mermer işi yapmaya başladı. Kömürcülük mesleği bitmek üzere.” diye konuştu.